Vanessa Paradis Concert Zenith de Limoges Limoges jeudi 29 octobre 2026.
Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 35 – 35 – EUR
Début : 2026-10-29
2026-10-29
Vanessa Paradis revient sur scène avec un nouvel album qui marque son grand retour musical aux influences pop & soul qui lui sont chères. .
