Vanessa Paradis Concert Zenith de Limoges Limoges jeudi 29 octobre 2026.

Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Début : 2026-10-29
2026-10-29

Vanessa Paradis revient sur scène avec un nouvel album qui marque son grand retour musical aux influences pop & soul qui lui sont chères.   .

Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 55 55 

