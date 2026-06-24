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VANESSA WAGNER Soissons

VANESSA WAGNER Soissons mardi 11 mai 2027.

Adresse
9 Allée Claude Debussy
Ville
02200 Soissons
Département
Aisne
Début
mardi 11 mai 2027
Fin
mardi 11 mai 2027
Heure de début
20:00:00
Tarif
10 10 30

Soissons

VANESSA WAGNER

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-11 20:00:00
fin : 2027-05-11

Date(s) :
2027-05-11

Décrite par le quotidien Le Monde comme “la pianiste la
plus délicieusement singulière de sa génération”, Vanessa
Wagner poursuit une carrière à son image, originale
et engagée, mêlant les récitals classiques, la création
contemporaine, la pratique des instruments anciens, la
musique de chambre, ainsi que les rencontres transversales
avec d’autres pratiques artistiques.
Réputée pour ses couleurs musicales, l’intensité de son
jeu et la richesse de son toucher, son vaste répertoire sans
cesse renouvelé est le miroir d’une personnalité toujours en
éveil, tissant patiemment des liens entre des univers trop
souvent cloisonnés.
Décrite par le quotidien Le Monde comme “la pianiste la
plus délicieusement singulière de sa génération”, Vanessa
Wagner poursuit une carrière à son image, originale
et engagée, mêlant les récitals classiques, la création
contemporaine, la pratique des instruments anciens, la
musique de chambre, ainsi que les rencontres transversales
avec d’autres pratiques artistiques.
Réputée pour ses couleurs musicales, l’intensité de son
jeu et la richesse de son toucher, son vaste répertoire sans
cesse renouvelé est le miroir d’une personnalité toujours en
éveil, tissant patiemment des liens entre des univers trop
souvent cloisonnés.   .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12  cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

Described by the daily newspaper *Le Monde* as “the
most delightfully unique pianist of her generation,” Vanessa
Wagner is pursuing a career that reflects her personality—original
and committed—blending classical recitals,
, the performance on period instruments,
chamber music, and cross-disciplinary collaborations
with other artistic disciplines.
Renowned for her musical colors, the intensity of her
playing, and the richness of her touch, her vast and
constantly evolving repertoire reflects a personality that is always
alert, patiently weaving connections between worlds that are all too
often compartmentalized.

L’événement VANESSA WAGNER Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois

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