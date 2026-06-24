VANESSA WAGNER Soissons

Soissons

VANESSA WAGNER

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-11 20:00:00

fin : 2027-05-11

Date(s) :

2027-05-11

Décrite par le quotidien Le Monde comme “la pianiste la

plus délicieusement singulière de sa génération”, Vanessa

Wagner poursuit une carrière à son image, originale

et engagée, mêlant les récitals classiques, la création

contemporaine, la pratique des instruments anciens, la

musique de chambre, ainsi que les rencontres transversales

avec d’autres pratiques artistiques.

Réputée pour ses couleurs musicales, l’intensité de son

jeu et la richesse de son toucher, son vaste répertoire sans

cesse renouvelé est le miroir d’une personnalité toujours en

éveil, tissant patiemment des liens entre des univers trop

souvent cloisonnés.

Décrite par le quotidien Le Monde comme “la pianiste la

plus délicieusement singulière de sa génération”, Vanessa

Wagner poursuit une carrière à son image, originale

et engagée, mêlant les récitals classiques, la création

contemporaine, la pratique des instruments anciens, la

musique de chambre, ainsi que les rencontres transversales

avec d’autres pratiques artistiques.

Réputée pour ses couleurs musicales, l’intensité de son

jeu et la richesse de son toucher, son vaste répertoire sans

cesse renouvelé est le miroir d’une personnalité toujours en

éveil, tissant patiemment des liens entre des univers trop

souvent cloisonnés. .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

Described by the daily newspaper *Le Monde* as “the

most delightfully unique pianist of her generation,” Vanessa

Wagner is pursuing a career that reflects her personality—original

and committed—blending classical recitals,

, the performance on period instruments,

chamber music, and cross-disciplinary collaborations

with other artistic disciplines.

Renowned for her musical colors, the intensity of her

playing, and the richness of her touch, her vast and

constantly evolving repertoire reflects a personality that is always

alert, patiently weaving connections between worlds that are all too

often compartmentalized.

L’événement VANESSA WAGNER Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois