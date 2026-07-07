Vanille After Electro Opéra de Limoges Opéra de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Vanille After Electro Opéra de Limoges

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 21:30:00

fin : 2026-12-10 23:30:00

Date(s) :

2026-12-10

En collaboration avec la Fédération Hiero.

Vanille Ferragu, DJ, directrice artistique franco-ivoirienne et cofondatrice de HEADBUTT, s’est formée aux arts à Paris avant d’être active à Londres. Elle développe une approche exigeante de la scène électronique.

Son style, influencé par Detroit, ses racines africaines et des touches de trance, fait d’elle une figure singulière et engagée de la scène électronique.

Durée 2h. .

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

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English : Vanille After Electro Opéra de Limoges

L’événement Vanille After Electro Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Limoges Métropole