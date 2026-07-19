Vassieux fait son cinéma L’armée des 12 singes Salle des fêtes Vassieux-en-Vercors

Informations pratiques

Vassieux-en-Vercors

Vassieux fait son cinéma L’armée des 12 singes

Salle des fêtes Salle des fêtes 40, rue des moulins à vent Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:30:00

fin : 2026-08-27 22:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Nous sommes en l’an 2035. Les quelques milliers d’habitants qui restent sur notre planète sont contraints de vivre sous terre. La surface du globe est devenue inhabitable à la suite d’un virus ayant décimé 99% de la population.

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Salle des fêtes Salle des fêtes 40, rue des moulins à vent Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 81 48 97 mc-ver@hotmail.fr

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English :

The year is 2035. The few thousand people remaining on our planet are forced to live underground. The Earth’s surface has become uninhabitable following a virus that decimated 99% of the population.

L’événement Vassieux fait son cinéma L’armée des 12 singes Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme