Vassieux fait son cinéma L’armée des 12 singes Salle des fêtes Vassieux-en-Vercors
jeudi 27 août 2026 · Salle des fêtes · Vassieux-en-Vercors
Informations pratiques
Vassieux-en-Vercors
Vassieux fait son cinéma L’armée des 12 singes
Salle des fêtes Salle des fêtes 40, rue des moulins à vent Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:30:00
fin : 2026-08-27 22:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Nous sommes en l’an 2035. Les quelques milliers d’habitants qui restent sur notre planète sont contraints de vivre sous terre. La surface du globe est devenue inhabitable à la suite d’un virus ayant décimé 99% de la population.
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Salle des fêtes Salle des fêtes 40, rue des moulins à vent Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 81 48 97 mc-ver@hotmail.fr
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English :
The year is 2035. The few thousand people remaining on our planet are forced to live underground. The Earth’s surface has become uninhabitable following a virus that decimated 99% of the population.
L’événement Vassieux fait son cinéma L’armée des 12 singes Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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