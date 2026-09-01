Vauban à Belfort Belfort
dimanche 20 septembre 2026 · Belfort
Informations pratiques
Belfort
Vauban à Belfort
Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
L’arrivée de Vauban à Belfort métamorphose la petite ville médiévale en place forte imprenable où chaque construction est murement réfléchie. Arpentez son enceinte pentagonale et découvrez les ouvrages encore présents, disparus ou à moitié visibles. Laissez-vous conter sa vie, ses rapports avec
Louis XIV… Marchez dans les pas de Vauban et complétez cette sortie par la visite de l’exposition Guerre de papiers De Vauban à Séré de Rivières à la bibliothèque municipale Léon Deubel du 1er juillet au 26 septembre.
Uniquement sur réservation dès 12 ans .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vauban à Belfort
L’événement Vauban à Belfort Belfort a été mis à jour le 2026-08-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Belfort (Territoire de Belfort)
- Soirée Re-Discovery La Poudrière Belfort 12 septembre 2026
- Between, ouverture de saison Belfort 17 septembre 2026
- Alstom Belfort Belfort 18 septembre 2026
- Le Fort a 200 ans !, Fort de le Justice (Belfort), Belfort 19 septembre 2026
- Conservatoire du Grand Belfort Henri Dutilleux, Conservatoire du Grand Belfort Henri Dutilleux, Belfort 19 septembre 2026