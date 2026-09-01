Informations pratiques

Belfort

Vauban à Belfort

Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

L’arrivée de Vauban à Belfort métamorphose la petite ville médiévale en place forte imprenable où chaque construction est murement réfléchie. Arpentez son enceinte pentagonale et découvrez les ouvrages encore présents, disparus ou à moitié visibles. Laissez-vous conter sa vie, ses rapports avec

Louis XIV… Marchez dans les pas de Vauban et complétez cette sortie par la visite de l’exposition Guerre de papiers De Vauban à Séré de Rivières à la bibliothèque municipale Léon Deubel du 1er juillet au 26 septembre.

Uniquement sur réservation dès 12 ans .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Vauban à Belfort

L’événement Vauban à Belfort Belfort a été mis à jour le 2026-08-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)