AGENDA · Avallon
Vauban, la fortification idéale Rue des Odebert Avallon
dimanche 2 août 2026 · Rue des Odebert · Avallon
Informations pratiques
Avallon
Vauban, la fortification idéale
Rue des Odebert Hôtel de Gouvenain Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
La société d’études d’Avallon vous convie à une conférence Vauban, la fortification idéale par Jean-Marie Rouèche. .
Rue des Odebert Hôtel de Gouvenain Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Vauban, la fortification idéale
L’événement Vauban, la fortification idéale Avallon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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