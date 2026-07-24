Vauban, la fortification idéale Rue des Odebert Avallon

Informations pratiques

Avallon

Vauban, la fortification idéale

Rue des Odebert Hôtel de Gouvenain Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 15:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

La société d’études d’Avallon vous convie à une conférence Vauban, la fortification idéale par Jean-Marie Rouèche. .

Rue des Odebert Hôtel de Gouvenain Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Vauban, la fortification idéale

L’événement Vauban, la fortification idéale Avallon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Grand Vézelay