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AGENDA · Avallon

Vauban, la fortification idéale Rue des Odebert Avallon

dimanche 2 août 2026 · Rue des Odebert · Avallon

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue des Odebert
Adresse
Hôtel de Gouvenain
Ville
89200 Avallon
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Avallon

Vauban, la fortification idéale

Rue des Odebert Hôtel de Gouvenain Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

La société d’études d’Avallon vous convie à une conférence Vauban, la fortification idéale par Jean-Marie Rouèche.   .

Rue des Odebert Hôtel de Gouvenain Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Vauban, la fortification idéale

L’événement Vauban, la fortification idéale Avallon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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