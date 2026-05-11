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Concert Festivallon RAFFU BHV Bar de l’Hotel de Ville Avallon

Concert Festivallon RAFFU BHV Bar de l’Hotel de Ville Avallon samedi 1 août 2026.

Lieu : BHV Bar de l'Hotel de Ville

Adresse : 15 Place du Général de Gaulle

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : samedi 1 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Autres Tarifs

Avallon

Concert Festivallon RAFFU

BHV Bar de l’Hotel de Ville 15 Place du Général de Gaulle Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01 23:59:00

Date(s) :
2026-08-01

RAFFU, groupe rhônalpin de 6 musiciens, explore depuis bientôt 15 ans et +300 concerts, une
musique nomade résolument pétillante et métisse, emprunt d’influences des 4 coins du globe
balkans, afro, orient, reggae, chanson rock… Véritable livre de bord, le répertoire laisse place à
des textes conscients qui partagent les multiples facettes de l’humain et du monde qui l’entoure.
RAFFU en concert, c’est l’assurance d’un grand voyage coloré, chaloupé, jouissif et
participatif, autour d’un 2ème album EXIL (Inouïe Distribution). 100% bonheur garanti !
Chacun des titres du répertoire original du groupe pose une ambiance nouvelle pour bâtir un
véritable scénario à l’univers cinématographique. Formé de 6 musiciens d’expérience et de
sensibilité, tantôt énergique, tantôt émouvante, le groupe épouse tous les contextes de scènes,
intimistes ou festifs, paisibles ou pêchus ! Accompagné d’un 2ème album aux couleurs métisses,
l’élixir proposé par RAFFU offre un savoureux brassage des genres porté par une très bonne
humeur communicative.
Retrouvez-les au BHV Concert à 20h30. Entrée Libre.   .

BHV Bar de l’Hotel de Ville 15 Place du Général de Gaulle Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 40 27 73 

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English : Concert Festivallon RAFFU

L’événement Concert Festivallon RAFFU Avallon a été mis à jour le 2026-05-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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