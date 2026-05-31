Vaza Satillieu, Satillieu, Besançon

Vaza Satillieu Dimanche 21 juin, 15h30 Satillieu Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

15h30 – 16h30 : Scène ouverte amateur et musique fanfare les Bleuets à l’EHPAD (avec l’aide de

l’association « les Charmes » de Satillieu). Puis déambulation jusqu’à la place de la Faurie avec les

Bleuets

16h30 – 18h : Scène ouverte amateur sur la place de la Faurie (la scène ouverte peut commencer

même si la déambulation n’est pas encore arrivée, il y aura peut-être du monde déjà sur la place)

18h – 19h : Groupe CNH (Rock)

19h – 19h15 : Préparation du groupe suivant, proposition de Michaël de faire une danse en ligne

19h15 – 20h15 : Groupe Panda Bleu

Dès 20h15 : Initiation Bachata, puis Bal animé par DJ Grizou (quelques danses en ligne pendant le

bal)

Dès la nuit tombée : Karaoke

Satillieu Place du marché Besançon 25000 République Doubs Bourgogne-Franche-Comté

15h30 – 16h30 : Scène ouverte amateur et musique fanfare les Bleuets à l’EHPAD (avec l’aide de

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