Vaza Satillieu, Satillieu, Besançon
Vaza Satillieu, Satillieu, Besançon dimanche 21 juin 2026.
Vaza Satillieu Dimanche 21 juin, 15h30 Satillieu Doubs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T15:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T15:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
15h30 – 16h30 : Scène ouverte amateur et musique fanfare les Bleuets à l’EHPAD (avec l’aide de
l’association « les Charmes » de Satillieu). Puis déambulation jusqu’à la place de la Faurie avec les
Bleuets
16h30 – 18h : Scène ouverte amateur sur la place de la Faurie (la scène ouverte peut commencer
même si la déambulation n’est pas encore arrivée, il y aura peut-être du monde déjà sur la place)
18h – 19h : Groupe CNH (Rock)
19h – 19h15 : Préparation du groupe suivant, proposition de Michaël de faire une danse en ligne
19h15 – 20h15 : Groupe Panda Bleu
Dès 20h15 : Initiation Bachata, puis Bal animé par DJ Grizou (quelques danses en ligne pendant le
bal)
Dès la nuit tombée : Karaoke
Satillieu Place du marché Besançon 25000 République Doubs Bourgogne-Franche-Comté
15h30 – 16h30 : Scène ouverte amateur et musique fanfare les Bleuets à l’EHPAD (avec l’aide de
©ministère de la Culture
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