Végétalisons la ville, Bibliothèque Ceccano, Avignon
Végétalisons la ville, Bibliothèque Ceccano, Avignon jeudi 16 avril 2026.
Végétalisons la ville Jeudi 16 avril, 15h00 Bibliothèque Ceccano Vaucluse
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00
Les bibliothécaires vous proposent de végétaliser des paysages urbains à l’aide… d’une aiguille et de fils colorés ! Venez découvrir cette technique et laissez libre cours à votre imagination !
Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 85 15 59 »}] Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h
Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)
Broderie sur photo Jardiner la ville Atelier créatif
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