Informations pratiques

Saint-Chély-d’Aubrac

Veillée musicale

Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Soirée musicale avec le petit choeur Saint-Jacques sous la direction de Françoise Albouy. Le spectacle sera suivie d’une rencontre autour d’un apéritif.

Récitant Gaëtan Vercoutère

Texte Léonard Tandeau de Marsac

Images Marie Tandeau de Marsac .

Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie francoisebianchi@hotmail.fr

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English :

Musical evening featuring the Petit Chœur Saint-Jacques choir, conducted by Françoise Albouy. The performance will be followed by a get-together over drinks.

L’événement Veillée musicale Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)