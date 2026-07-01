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AGENDA · Saint-Chély-d'Aubrac

Veillée musicale Saint-Chély-d’Aubrac

samedi 18 juillet 2026 · Saint-Chély-d'Aubrac

Veillée musicale Saint-Chély-d’Aubrac

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Ville
12470 Saint-Chély-d'Aubrac
Département
Aveyron
Tarif

Saint-Chély-d’Aubrac

Veillée musicale

Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Soirée musicale avec le petit choeur Saint-Jacques sous la direction de Françoise Albouy. Le spectacle sera suivie d’une rencontre autour d’un apéritif.
Récitant Gaëtan Vercoutère
Texte Léonard Tandeau de Marsac
Images Marie Tandeau de Marsac   .

Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie   francoisebianchi@hotmail.fr

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English :

Musical evening featuring the Petit Chœur Saint-Jacques choir, conducted by Françoise Albouy. The performance will be followed by a get-together over drinks.

L’événement Veillée musicale Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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