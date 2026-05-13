Veillées briardes, Musée Louis Braille, Coupvray

Veillées briardes Samedi 23 mai, 18h00, 19h00, 20h00, 21h00 Musée Louis Braille Seine-et-Marne

Veillées à 18h00-19h00-20h00-21h00 (durée : 1 heure). Limité à 12 personnes. Tarif : 7 euros.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Le musée Louis Braille vous invite à une veillée le temps d’une soirée, dans la maison natale de Louis Braille. Au coin de la cheminée, venez écouter les derniers potins du village du début du XIXème siècle ainsi que des contes et légendes rapportés par des voyageurs.

Musée Louis Braille 13 Rue Louis Braille, 77700 Coupvray, France Coupvray 77700 Seine-et-Marne Île-de-France 0160048280 https://museelouisbraille.com Maison briarde de vigneron-bourrelier avec tous les outils de travail. Reconstitution d’une maison briarde du XIXe siècle. Vie et découverte de Louis Braille. Lieu d’expérimentation sur la lecture et l’écriture usitée chez les personnes aveugles, voyage recommandé tout particulièrement aux jeunes enfants en plein apprentissage.

Veillée briarde

©GIP Musée Louis Braille