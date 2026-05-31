Vélo en fête à Lignières-de-Touraine, Place adolphe Langlois, Lignières-de-Touraine

Vélo en fête à Lignières-de-Touraine Dimanche 31 mai, 10h00 Place adolphe Langlois Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

Un dimanche sous le signe du vélo à Lignières-de-Touraine !

Nous sommes ravis de vous inviter à l’événement « Vélo en fête » à Lignières-de-Touraine, organisé par la CCTVI !

Durant cette journée, de nombreuses animations autour du vélo seront proposées dans une ambiance familiale et conviviale, pour petits et grands. Venez rouler à vélo, vibrer au rythme des spectacles et des démonstrations, et peut-être adopter le vélo pour la vie !

Rendez-vous sur le Pumptrack – Place Adolphe Langlois, le dimanche 31 mai 2026, de 10h à 18h !

Au programme :

– Lancement des nouveaux vélos H2 : venez tester gratuitement le vélo à hydrogène, rechargé en 2 minutes, bientôt disponible à la location chez Tours’N Bikes à Azay‑le‑Rideau.

– Vendez et/ou achetez entre particuliers : participez à la bourse aux vélos entre particuliers : vendez votre ancien vélo. Le Collectif Cycliste 37 s’occupe de réaliser un contrôle technique de votre vélo et de le mettre en vente le temps de la journée (pièce d’identité obligatoire). Trouvez le vôtre parmi les nombreux modèles proposés le temps d’une journée (paiement en espèces uniquement).

– Faites contrôler votre vélo : venez faire contrôler gratuitement votre vélo par un mécanicien qualifié et repartez avec un bilan détaillé des éventuelles réparations ou pièces à remplacer.

– Balades guidées à vélo : Participez à une balade guidée à vélo de 12 km pour découvrir les paysages ligériens et les bardeaux de l’Indre, avec deux départs à 10h30 et 14h30, sur inscription gratuite et obligatoire à tourisme@tourainevalleedelindre.fr. Des vélos peuvent être loués sur place auprès de Tours’N Bikes.

– Démonstration et initiation au BMX : assistez à des démonstrations et participez à des initiations gratuites au BMX sur le Pumptrack, encadrées par le BMX Club Joué‑lès‑Tours (vélos adaptés pour les plus petits (draisienne).

Des animations vélo animeront la journée : Le Guidon du Crochu sensibilisera aux bonnes pratiques de la pratique du vélo, tandis que Vélo Bili fera découvrir son activité d’électrification de vélos.

– Spectacle festif et acrobatique : la compagnie Happy Stars vous propose un spectacle coloré et acrobatique qui mêle comédie et humour ! Profitez également d’une déambulation au rythme du jazz avec le groupe les Aminches !

Pour manger et boire :

Des foodtrucks seront disponibles sur place !

Retrouvez les galettes bretonnes du foodtruck Le Korrigan, et la Boucherie Vasseur sera présente avec un brasero.

Retrouvez également la Brasserie Roseruby et ses bières artisanales brassées à Rivarennes.

Place adolphe Langlois Lignières-de-Touraine Lignières-de-Touraine 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:tourisme@tourainevalleedelindre.fr »}]

La CCTVI organise l’événement « Vélo en fête » à Lignières-de-Touraine, Rendez-vous sur le Pumptrack – Place Adolphe Langlois, le dimanche 31 mai 2026, de 10h à 18h !