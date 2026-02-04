Vélo Parade 2026, Bédarieux, Bédarieux

Vélo Parade 2026 Samedi 30 mai, 15h00 Bédarieux Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00

L’association MVProductions organise une parade itinérante le samedi 30 mai 2026 sur la voie verte PassaPaïs, entre Le Poujol-sur-Orb et Bédarieux, avec des haltes animées à Lamalou-les-Bains et Hérépian .

Cette troisième édtion s’annonce encore plus festive, conviviale et engagée, avec une programmation 100% féminine en DJ-sets, des stands, des conférences, des démonstrations sportives, une buvette, de la restauration et une disco roulante à l’arrivée à la Tuilerie.

Départ officiel de la parade à la guinguette du Poujol sur Orb à 15h.

Arrivée et halte à Lamalou 16h.

Arrivée et halte à Hérépian 16h50.

Arrrivée dans les Espaces Verts de la Tuilerie à Bédarieux 18h10. Jusqu’à 22h pour une Disco roulante (tu danses mais avec des roues, fauteuil, vélo, trottinette, rollers, patins…).

Buvette et restautation seront à disposition

Bédarieux 34600 Bédarieux Voie Verte Passa Païs Bédarieux 34600 Hérault Occitanie

parade itinérante le samedi 30 mai 2025 sur la voie verte PassaPaïs