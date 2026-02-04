Vélo Parade 2026, Bédarieux, Bédarieux
Vélo Parade 2026, Bédarieux, Bédarieux samedi 30 mai 2026.
Vélo Parade 2026 Samedi 30 mai, 15h00 Bédarieux Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00
L’association MVProductions organise une parade itinérante le samedi 30 mai 2026 sur la voie verte PassaPaïs, entre Le Poujol-sur-Orb et Bédarieux, avec des haltes animées à Lamalou-les-Bains et Hérépian .
Cette troisième édtion s’annonce encore plus festive, conviviale et engagée, avec une programmation 100% féminine en DJ-sets, des stands, des conférences, des démonstrations sportives, une buvette, de la restauration et une disco roulante à l’arrivée à la Tuilerie.
Départ officiel de la parade à la guinguette du Poujol sur Orb à 15h.
Arrivée et halte à Lamalou 16h.
Arrivée et halte à Hérépian 16h50.
Arrrivée dans les Espaces Verts de la Tuilerie à Bédarieux 18h10. Jusqu’à 22h pour une Disco roulante (tu danses mais avec des roues, fauteuil, vélo, trottinette, rollers, patins…).
Buvette et restautation seront à disposition
Bédarieux 34600 Bédarieux Voie Verte Passa Païs Bédarieux 34600 Hérault Occitanie
parade itinérante le samedi 30 mai 2025 sur la voie verte PassaPaïs
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