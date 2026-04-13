Vélo parade, 39200 Saint Claude, Saint-Claude

Vélo parade Vendredi 8 mai, 17h00 39200 Saint Claude Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T17:00:00+02:00 – 2026-05-08T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T17:00:00+02:00 – 2026-05-08T21:00:00+02:00

Tour de ville pour montrer que les dossiers initiés (sorties de ville notamment) sont toujours d’actualité.

Continuer la familiarisation avec les déplacements à vélo.

Arrivée avec pique-nique partagé à Faubourg Plage.

39200 Saint Claude Parc du Truchet Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Tour de ville