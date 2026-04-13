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Vélo parade, 39200 Saint Claude, Saint-Claude

Vélo parade, 39200 Saint Claude, Saint-Claude vendredi 8 mai 2026.

Lieu : 39200 Saint Claude

Adresse : Parc du Truchet

Ville : 39200 Saint-Claude

Département : Jura

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Vélo parade Vendredi 8 mai, 17h00 39200 Saint Claude Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-08T17:00:00+02:00 – 2026-05-08T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-08T17:00:00+02:00 – 2026-05-08T21:00:00+02:00

Tour de ville pour montrer que les dossiers initiés (sorties de ville notamment) sont toujours d’actualité.
Continuer la familiarisation avec les déplacements à vélo.
Arrivée avec pique-nique partagé à Faubourg Plage.

39200 Saint Claude Parc du Truchet Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Tour de ville

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