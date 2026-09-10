Vélorail avec visite guidée du Camp de la Paix, Rdv Gare RER Saint Martin d’Etampes, Étampes

Informations pratiques

Vélorail avec visite guidée du Camp de la Paix Samedi 19 septembre, 09h30, 13h30 Rdv Gare RER Saint Martin d’Etampes Essonne

Participation de 5 euros par personne – Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À la découverte en vélorail de la Vallée de la Juine et de son histoire par l’ancienne voie ferrée ! Evènement en partenariat avec SNCF TRANSILIEN – Ligne C

De la gare RER C de St Martin d’Etampes, vous partez en vélorail à l’exploration de la vallée de la Juine. En chemin, la gare de Boissy vous livrera les secrets de sa grande histoire, au temps ou Marc Sangnier réunissait un grand congrès pacifiste en 1926. Nous visiterons le Camp de la Paix et rechercherons les traces du passé avant d’aller prendre un en cas à la gare du vélorail (prévoyez de quoi grignoter). Retour ensuite en vélorail à St Martin. Inscription à partir du 1er septembre.

Rdv Gare RER Saint Martin d’Etampes Rue Salvador Allende, 91150 ETAMPES Étampes 91150 Les Hautes Garces Essonne Île-de-France 0695667345 http://www.veloraildelajuine.fr [{« type »: « link », « value »: « https://veloraildelajuine.fr/index.php/reservation-en-ligne/ »}] Accès par RER C – Gare de St Martin d’Etampes

Circuit en vélorail et visite guidée du Camp de la Paix

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