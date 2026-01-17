Vélorution, Parvis d’Equinoxe, Châteauroux

Vélorution Samedi 30 mai, 11h00 Parvis d’Equinoxe Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

L’association Château’Roule propose une balade grand public (départ du parvis d’Equinoxe à 11h), suivie d’un pique-nique et de l’Assemblée générale de l’association dans le parc Balsan.

Parvis d’Equinoxe Place Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault, Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

Balade grand public, pique-nique et Assemblée générale