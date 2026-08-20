Vendredi à la page, Médiathèque François Mitterrand, Le Relecq-Kerhuon

Informations pratiques

Vendredi à la page Vendredi 2 octobre, 17h00 Médiathèque François Mitterrand Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Tu aimes partager tes lectures et tes coups de cœur ?

Rendez-vous à la médiathèque pour échanger et fabriquer ensemble un fanzine avec tes dessins, tes textes et tes créations.

Dès 10 ans.

Médiathèque François Mitterrand 68 rue Vincent Jezequel, 29480 Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne 0229005275 https://bibliotheque.brest-metropole.fr/iguana/www.main.cls?surl=kerhuon

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