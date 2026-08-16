Vendredi du rire Les Apollons Et si c’était vrai! Cloyes-les-Trois-Rivières
vendredi 4 décembre 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
Vendredi du rire Les Apollons Et si c’était vrai!
Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 21:00:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Clôturez l’année en beauté avec le duo dynamique Les Apollons dans leur two-man-show survolté. La représentation sera suivie d’un moment d’échange convivial.
Réservation auprès de la Maison des Trois Rivières. .
Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17
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English :
End the year on a high note with the dynamic duo Les Apollons in their high-energy two-man show. The performance will be followed by a friendly get-together.
L’événement Vendredi du rire Les Apollons Et si c’était vrai! Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-08-16 par OT GRAND CHATEAUDUN
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