Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

Vendredi du rire Les Apollons Et si c’était vrai!

Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 21:00:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Clôturez l’année en beauté avec le duo dynamique Les Apollons dans leur two-man-show survolté. La représentation sera suivie d’un moment d’échange convivial.

Réservation auprès de la Maison des Trois Rivières. .

Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17

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English :

End the year on a high note with the dynamic duo Les Apollons in their high-energy two-man show. The performance will be followed by a friendly get-together.

L’événement Vendredi du rire Les Apollons Et si c’était vrai! Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-08-16 par OT GRAND CHATEAUDUN