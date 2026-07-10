VENDREDI VINYLES Béziers
vendredi 10 juillet 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
VENDREDI VINYLES
10 et 14 rue du Capus Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21 2026-08-28
Vendredi c’est resto et musique !
Les vendredis soir, c’est l’occasion de décompresser en musique et de retrouver ses amis. Les Ostals vous invitent à un dîner au restaurant et à siroter un cocktail pendant que les DJ résidents font tourner leur collection de vinyles. .
10 et 14 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 57 80 57 80
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English : VENDREDI VINYLES
Friday means dinner and music!
L’événement VENDREDI VINYLES Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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