Informations pratiques

Béziers

VENDREDI VINYLES

10 et 14 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21 2026-08-28

Vendredi c’est resto et musique !

Les vendredis soir, c’est l’occasion de décompresser en musique et de retrouver ses amis. Les Ostals vous invitent à un dîner au restaurant et à siroter un cocktail pendant que les DJ résidents font tourner leur collection de vinyles. .

10 et 14 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 57 80 57 80

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English : VENDREDI VINYLES

Friday means dinner and music!

L’événement VENDREDI VINYLES Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34