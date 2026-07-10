UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Béziers

VENDREDI VINYLES Béziers

vendredi 10 juillet 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Adresse
10 et 14 rue du Capus
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

VENDREDI VINYLES

10 et 14 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21 2026-08-28

Vendredi c’est resto et musique !
Les vendredis soir, c’est l’occasion de décompresser en musique et de retrouver ses amis. Les Ostals vous invitent à un dîner au restaurant et à siroter un cocktail pendant que les DJ résidents font tourner leur collection de vinyles.   .

10 et 14 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 57 80 57 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VENDREDI VINYLES

Friday means dinner and music!

L’événement VENDREDI VINYLES Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34

À voir aussi à Béziers (Hérault)