VENDREDIS EPHÉMÈRES DOMAINE DE CAUSSE Lattes
VENDREDIS EPHÉMÈRES DOMAINE DE CAUSSE Lattes vendredi 19 juin 2026.
Lattes
VENDREDIS EPHÉMÈRES DOMAINE DE CAUSSE
Domaine de Causse Lattes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-06-19 2026-07-03 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Chaque Vendredi Ephémère , nous aurons le plaisir de vous accueillir autour d’une ambiance festive et décontractée mêlant musique, vins et découvertes culinaires.
Chaque Vendredi Ephémère , nous aurons le plaisir de vous accueillir autour d’une ambiance festive et décontractée mêlant musique, vins et découvertes culinaires.
Au programme
– Ambiance musicale et dansante
– Bar à vins du domaine et cocktails
– Food trucks
– Cadre chill et festif
Ces évènements sont l’occasion idéale de réunir collaborateurs, partenaires et clients dans un esprit estival, simple et décontracté.
Dates 19/06, 03/07, 17/07,31/07,07/08,14/08,21/08
Lieu Domaine de Causse Chemin du Mas de Causse à l’Estelle, 34970 Lattes
Horaires 19h 00h .
Domaine de Causse Lattes 34970 Hérault Occitanie causse34@orange.fr
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English :
Every Vendredi Ephémère , we’ll be delighted to welcome you to a relaxed, festive atmosphere featuring music, wine and culinary discoveries.
L’événement VENDREDIS EPHÉMÈRES DOMAINE DE CAUSSE Lattes a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT MONTPELLIER
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