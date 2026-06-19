Lattes

VENDREDIS EPHÉMÈRES DOMAINE DE CAUSSE

Domaine de Causse Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-06-19 2026-07-03 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Chaque Vendredi Ephémère , nous aurons le plaisir de vous accueillir autour d’une ambiance festive et décontractée mêlant musique, vins et découvertes culinaires.

Chaque Vendredi Ephémère , nous aurons le plaisir de vous accueillir autour d’une ambiance festive et décontractée mêlant musique, vins et découvertes culinaires.

Au programme

– Ambiance musicale et dansante

– Bar à vins du domaine et cocktails

– Food trucks

– Cadre chill et festif

Ces évènements sont l’occasion idéale de réunir collaborateurs, partenaires et clients dans un esprit estival, simple et décontracté.

Dates 19/06, 03/07, 17/07,31/07,07/08,14/08,21/08

Lieu Domaine de Causse Chemin du Mas de Causse à l’Estelle, 34970 Lattes

Horaires 19h 00h .

Domaine de Causse Lattes 34970 Hérault Occitanie causse34@orange.fr

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English :

Every Vendredi Ephémère , we’ll be delighted to welcome you to a relaxed, festive atmosphere featuring music, wine and culinary discoveries.

L’événement VENDREDIS EPHÉMÈRES DOMAINE DE CAUSSE Lattes a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT MONTPELLIER