Venez à la rencontre de la Fondation du patrimoine à la Chapelle Saint-Aurélien de Limoges, Chapelle Saint-Aurélien, Limoges

Informations pratiques

Venez à la rencontre de la Fondation du patrimoine à la Chapelle Saint-Aurélien de Limoges Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Chapelle Saint-Aurélien Haute-Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La Délégation Limousin de la Fondation du patrimoine sera présente pour vous partager ses actions passées et présentes en faveur de la restauration de la Chapelle et pourra recueillir vos dons si vous souhaitez aussi participer.

Et plus largement, nous pourrons échanger sur l’ensemble de nos projets en cours, nos missions et les potentiels dispositifs à votre disposition pour vous aider dans vos projets de restauration.

Chapelle Saint-Aurélien 2 rue Saint Aurélien, 87000 Limoges, France Limoges 87000 Les Émailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Chapelle du XVe siècle, remaniée au XVIIe siècle. Chapelle à nef unique, surmontée d’un campanile à charpente recouverte d’ardoises, et précédée d’un calvaire. L’intérieur est peint. La richesse de la décoration intérieure témoigne de l’ancienne prospérité de la corporation des bouchers de Limoges.

La Délégation Limousin de la Fondation du patrimoine sera présente pour vous partager ses actions passées et présentes en faveur de la restauration de la Chapelle et pourra recueillir vos dons si de…

© Fondation du patrimoine Limousin