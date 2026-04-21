Venez Buller à Cusset ! Cusset
Venez Buller à Cusset ! Cusset samedi 26 septembre 2026.
Cusset
Venez Buller à Cusset !
Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Pour sa 9e édition, le festival BD, manga et comics Venez Buller à Cusset ! de la Médiathèque de Cusset promet encore de belles surprises !
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Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 11 bibliotheque.cusset@ville-cusset.fr
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English :
For its 9th edition, the Venez Buller à Cusset! comic book, manga and comic book festival at the Médiathèque de Cusset promises more surprises!
L’événement Venez Buller à Cusset ! Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations
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