Cusset

Venez Buller à Cusset !

Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Pour sa 9e édition, le festival BD, manga et comics Venez Buller à Cusset ! de la Médiathèque de Cusset promet encore de belles surprises !

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Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 11 bibliotheque.cusset@ville-cusset.fr

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English :

For its 9th edition, the Venez Buller à Cusset! comic book, manga and comic book festival at the Médiathèque de Cusset promises more surprises!

L’événement Venez Buller à Cusset ! Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations