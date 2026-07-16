Venez chanter avec !, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Venez chanter avec ! Samedi 20 mars 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-20T20:00:00+01:00 – 2027-03-20T21:30:00+01:00

Fin : 2027-03-20T20:00:00+01:00 – 2027-03-20T21:30:00+01:00

Pratiquer | Voix

Le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux propose de vous faire découvrir la pratique chorale, dans l’une des œuvres lyriques qui en offre sans doute les pages les plus célèbres, des couplets du toréador au chœur des cigarières : la mythique Carmen de Georges Bizet. Comme chaque année, après inscription en début de saison, les participants sont conviés à une série de répétitions dans les murs du Grand-Théâtre, pour les mener vers la représentation, où ils partageront la scène avec les artistes du Chœur de l’Opéra National de Bordeaux.

Programme

Georges Bizet, Carmen

Informations ateliers et réservations

ATELIERS À L’AUDITORIUM

1| lundi 11 janvier de 19 h à 21 h

2| lundi 1er février de 19 h à 21 h

3| lundi 8 février de 19 h à 21 h

4| lundi 1er mars de 19 h à 21 h

5| lundi 8 mars de 19 h à 21 h

6| vendredi 19 mars de 18 h à 21 h

—> samedi 20 mars, 20 h, concert « Venez chanter avec ! »

Réservations pour les ateliers exclusivement en ligne :

à partir du jeudi 26 novembre à 13 h

Vous avez un billet pour le concert, vous n’avez pas suivi les ateliers mais vous souhaitez apprendre un extrait de l’oeuvre ?

Rendez-vous en salle une heure avant le début du concert !

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701910-venez-chanter-avec-carmen »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/pratiquer-voix-venez-chanter-avec-87401 »}]

Carmen