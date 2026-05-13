Venez colorier en famille, Musée Fayet, Béziers

Venez colorier en famille Samedi 23 mai, 18h00 Musée Fayet Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

ATELIER

Venez colorier en famille

Dans le nouvel espace de médiation au rez-de-chaussée du musée Fayet, venez participer en famille, aux coloriages géants, qui à partir d’œuvres exposées dans le nouveau parcours, vous permettront d’expérimenter autour de la couleur et de laisser libre cours à votre imagination.

Musée Fayet 9 Rue du Capus, 34500 Béziers, France Béziers 34500 Hérault Occitanie +33467368292 https://www.ville-beziers.fr/culture/musee-fayet https://www.facebook.com/Les-Muses-ziers-108273127997374 Construit au XVIIe siècle et agrandi au XIXe siècle, l’Hôtel Fayet est l’un des joyaux architecturaux de Béziers. Attaché à la famille de Gustave Fayet, riche entrepreneur, collectionneur et artiste, l’hôtel fut d’abord une élégante maison bourgeoise, dotée d’un grand atelier d’artiste, avant d’être acquise par la ville en 1966 et transformée en musée en 1990. Il abrite une partie des remarquables collections beaux-arts de la Ville dont le fonds d’atelier du sculpteur Jean-Antoine Injalbert (1845-1933), l’un des artistes les plus sollicités de son temps. Les collections de peinture européenne comprennent de nombreux chefs-d’œuvre de Martin Schaffner et François Bunel le Jeune pour la Renaissance, du Dominiquin, Sébastien Bourdon, N.-Guy Brenet pour les XVIIe et XVIIIe siècles, d’Alexandre Cabanel, Eugène Delacroix, Théodore Géricault, pour le XIXe siècle, Raoul Dufy et Léopold Survage pour le XXe siècle. Le Musée possède un riche cabinet d’arts graphiques. Parkings à proximité : Parking de la Madeleine, Parking Jean Jaurès.

ATELIER

© Musées de Béziers