Venez découvrir cette église romane à clocher carré du XIIe siècle, Église Saint-Étienne, Coulonges-sur-l’Autize

Informations pratiques

Venez découvrir cette église romane à clocher carré du XIIe siècle 19 et 20 septembre Église Saint-Étienne Deux-Sèvres

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Saint-Étienne se distingue par un plan particulièrement original, qui témoigne à la fois de son origine médiévale et de ses transformations à la Renaissance.

Au XVe siècle, devenue trop petite, l’église est agrandie par l’ajout d’une nef latérale au nord. La présence d’un passage à préserver explique son rétrécissement du côté des fonts baptismaux. Au sud, l’emplacement du prieuré empêche la création d’un second bas-côté, donnant ainsi à la façade son aspect asymétrique. Le chevet roman est alors remplacé par un chevet plat gothique, d’inspiration flamboyante, éclairé par un vitrail central.

L’intérieur, d’une grande sobriété, présente un décor concentré sur les chapiteaux des colonnes et les clés de voûte.

La partie haute du clocher a été restaurée au XIXe siècle.

L’église est classée au titre des monuments historiques depuis 1980.

Église Saint-Étienne Rue de l’église, 79160 Coulonges-sur-l’Autize Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 06 10 72 http://www.coulonges-sur-lautize.fr/leglise_romane.html L’église Saint-Étienne, par son plan, est très particulière et se singularise par son appartenance au Moyen Âge, à l’époque de sa construction et à la Renaissance au moment de son agrandissement.

Construit au XIIe siècle sur le plan d’une croix latine et orientée classiquement est-ouest, l’édifice est composé d’une nef à trois travées, couverte en berceau brisé, d’un transept et d’un chœur à travée droite.

Un clocher carré, trapu, s’élève à la croisée du transept, au cœur d’une toiture aux versants inégaux.

La façade est flanquée de deux contreforts du XIIe siècle, qui encadrent deux colonnes engagées où repose un bandeau de petites arcatures dont les modillons extrêmes s’ornent de figures monstrueuses et grimaçantes. Les trois voussures du portail, dont deux externes, sont ornées de coquilles et de fleurs reposant sur un tailloir continu à redents évidés en un quart de cercle

Au XVe siècle, l’église devient trop petite et doit être élargie par une nef latérale au nord en bordure d’un passage à respecter d’où le rétrécissement du côté des fonts baptismaux. Le pendant sud ne peut être établi en raison de l’emplacement du prieuré d’où l’asymétrie de la façade. Le chevet roman est alors remplacé par un chevet plat gothique de style plus ou moins flamboyant (vitrail central).

L’intérieur est d’une grande sobriété, le décor s’applique sur les chapiteaux des colonnes et sur les clés de voûtes. Parking à proximité.

L’église Saint-Étienne, par son plan, est très particulière et se singularise par son appartenance au Moyen Âge, à l’époque de sa construction et à la Renaissance au moment de son agrandissement.

© Ville de Coulonges-sur-l’Autize