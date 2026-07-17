Venez découvrir la Banque de France à Chaumont, Banque de France, Chaumont

Informations pratiques

Venez découvrir la Banque de France à Chaumont Samedi 19 septembre, 10h00 Banque de France Haute-Marne

12 personnes maximum par groupe, pièce d’identité obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Vous passez peut-être devant chaque jour… mais savez-vous ce qu’on y fait ?

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Banque de France de Chaumont vous ouvre exceptionnellement ses portes samedi 19 septembre 2026.

Venez visiter ses locaux, en apprendre plus sur l’histoire de cette institution née sous Napoléon Bonaparte, et découvrir la richesse de ses missions en faveur du territoire, au travers d’ateliers ludiques et d’échanges avec celles et ceux qui font vivre notre institution au quotidien.

Cet événement s’inscrit dans une démarche nationale de dialogue et de transparence, « ensemble, dialoguons ! », afin de rendre l’économie plus claire et accessible, dans la continuité des vidéos «Ensemble, dialoguons» que vous pouvez visionner en replay via ce lien : https://www.banque-france.fr/fr/ensemble-dialoguons

Banque de France 72 Avenue de la République 52000 Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est https://banquefrance.fr [{« type »: « phone », « value »: « -« }] [{« link »: « https://www.banque-france.fr/fr/ensemble-dialoguons »}] Pièce d’identité obligatoire

Vous passez peut-être devant chaque jour… mais savez-vous ce qu’on y fait ?

©Banque de France