Venez découvrir la Banque de France à Epinal, Banque de France d’Epinal, Épinal

Informations pratiques

Venez découvrir la Banque de France à Epinal Vendredi 18 septembre, 09h30, 14h00 Banque de France d’Epinal Vosges

Présentation d’une pièce d’identité valide et inspection des sacs (poussette et sacs volumineux interdits). Merci de vous présenter 10 min avant l’horaire indiqué sur votre billet, tout retard entrainera la perte de votre créneau sans garantie de report.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Vous passez peut-être devant chaque jour… mais savez-vous ce qu’on y fait ?

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Banque de France d’Épinal vous ouvre exceptionnellement ses portes vendredi 18 septembre 2026.

Venez visiter ses nouveaux locaux, en apprendre plus sur l’histoire de cette institution née sous Napoléon Bonaparte, et découvrir la richesse de ses missions en faveur du territoire, au travers d’ateliers ludiques et d’échanges avec celles et ceux qui font vivre notre institution au quotidien.

Cet événement s’inscrit dans une démarche nationale de dialogue et de transparence, « ensemble, dialoguons ! », afin de rendre l’économie plus claire et accessible, dans la continuité des vidéos « Ensemble, dialoguons » que vous pouvez visionner en replay via ce lien : https://www.banque-france.fr/fr/ensemble-dialoguons

Banque de France d’Epinal 21 avenue Gambetta 88000 Epinal Épinal 88000 Le Champ-du-Pin Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ensemble-dialoguons-visite-banque-de-france-epinal-18-09-2026 »}] [{« link »: « https://www.banque-france.fr/fr/ensemble-dialoguons »}]

Vous passez peut-être devant chaque jour… mais savez-vous ce qu’on y fait ?

©Banque de France