Venez découvrir la Banque de France à Strasbourg, Banque de France de Strasbourg, Strasbourg

Informations pratiques

Venez découvrir la Banque de France à Strasbourg Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Banque de France de Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace

Merci de vous présenter 10 min avant l’horaire indiqué sur votre billet, tout retard entraînera la perte de votre créneau sans garantie de report. Les sacs volumineux seront inspectés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, la Banque de France ouvre exceptionnellement sa succursale de Strasbourg au public.

Participez à une visite guidée des locaux historiques suivie d’ateliers ludiques autour de l’authentification de billets et des missions de cette institution bicentenaire avec celles et ceux qui la font vivre au quotidien.

Cet événement s’inscrit dans une démarche nationale de dialogue et de transparence, « Ensemble, dialoguons ! », afin de rendre plus clair les grands enjeux économiques et financiers, dans la continuité des vidéos « Ensemble, dialoguons » que vous pouvez visionner en replay via ce lien : https://www.banque-france.fr/fr/ensemble-dialoguons

Banque de France de Strasbourg 3 place Broglie 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 3414 [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/banque-de-francestrasbourg-journees-du-patrimoine-2026 »}] [{« link »: « https://www.banque-france.fr/fr/ensemble-dialoguons »}] Institution de la République indépendante de l’État, la Banque de France est depuis plus de deux siècles la gardienne de la monnaie et du système financier. Acteur de référence de notre système économique et financier, la Banque de France assure des missions de service public et d’intérêt général au profit des acteurs publics ou privés. Arrêt de tram Broglie

A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, la Banque de France ouvre exceptionnellement sa succursale de Strasbourg au public.

©Banque de France