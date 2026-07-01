Venez découvrir la Banque de France à Troyes, Banque de France de Troyes, Troyes

Informations pratiques

Venez découvrir la Banque de France à Troyes Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Banque de France de Troyes Aube

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

️ La Banque de France de Troyes vous ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le vendredi 19 septembre, de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h30.

Cette journée sera une occasion privilégiée de découvrir une succursale ancrée dans l’histoire locale et de mieux appréhender la richesse du patrimoine institutionnel de la Banque de France, ainsi que son rôle dans l’histoire de l’économie en France. Vous pourrez également rencontrer nos agents et nos experts, et mieux comprendre les missions essentielles de l’institution à travers des animations interactives.

Au fil de votre visite, d’une durée d’environ 30 minutes, vous serez invités à plonger dans l’histoire de la Banque de France, et plus particulièrement dans celle de la succursale de Troyes. En parcourant ses couloirs, vous découvrirez un lieu témoin du patrimoine financier et architectural, ainsi que l’évolution des missions qui y sont assurées.

Atelier 1 – Les missions de la Banque de France

Découvrez le rôle et les principales missions de l’institution.

Atelier 2 – EDUCFI

Initiez-vous, de manière ludique, à l’éducation économique, budgétaire et financière.

Atelier 3 – Atelier Authentification

Apprenez à reconnaître les faux billets et les dispositifs de sécurité.

Atelier 4 – L’or

Découvrez le rôle de l’or dans l’histoire monétaire française et les spécificités de ce patrimoine stratégique.

Atelier 5 – Ensemble, dialoguons

Échangez librement avec un expert économiste de la Banque de France.

Espace enfants

Un atelier coloriage sera proposé aux plus jeunes pour contribuer à la fresque de la Banque de France.

Aucune inscription nécessaire pour les enfants.

️ Entrée gratuite sur inscription via le lien ci-dessous, accès libre possible sous réserve de places disponibles.

Banque de France de Troyes 30 rue Coulommiere 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 3414 [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-visite-banque-de-france-troyes-19092026?_gl=1*1dz6hwh*_gcl_au*MjAyMDc0MTA2Mi4xNzgxNjk5NTg4LjE5Mjk3NTg2NC4xNzgxNzAzMjE0LjE3ODE3MDMyMTQ.*_ga*MjQ2MTc1MTA1LjE3ODE2OTk1ODg.*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODE3MDIxNTgkbzIkZzEkdDE3ODE3MDM4ODAkajgkbDAkaDUwOTcxMTE4OA.. »}] Banque de France de Troyes

️ La Banque de France de Troyes vous ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le vendredi 19 septembre, de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h30.

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