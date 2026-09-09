Venez découvrir la Banque de France à Valence, Banque de France, Valence

Informations pratiques

Venez découvrir la Banque de France à Valence Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France Drôme

Entrée gratuite sur inscription exclusivement. Nombre limité à 15 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La Banque de France de Valence ouvre ses portes, pour la première fois, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le samedi 19 septembre de 9h00 à 17h00. Cette journée sera l’occasion unique de découvrir notre histoire, nos missions et d’échanger avec nos équipes.

Au fil de votre visite :

vous découvrirez l’ancien appartement du Directeur, chargé d’histoire ainsi que les salles fortes de la caisse et celle de la clientèle, aujourd’hui vides de toute valeur. Nous vous parlerons également des réserves d’Or de la France ;

vous participerez à des ateliers thématiques : décryptage des techniques de détection des faux billets, découverte de nos outils pédagogiques ludiques d’éducation économique, budgétaire et financière ;

et nous répondrons, bien-sûr, à toutes vos questions sur nos missions à destination des particuliers .

️ Entrée gratuite sur inscription (adulte et enfant) via le lien ci-dessous. Nos locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite sur l’ensemble du bâtiment. Filtrage à l’entrée avec contrôle d’identité. Poussettes et sacs volumineux non autorisés à l’intérieur des locaux.

Banque de France 13, boulevard Bancel – 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.banque-france.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-46 »}]

Journées européennes du patrimoine

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