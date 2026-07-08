Duncan & Co Les Dimanches de la Guinguette La Guinguette du Baieta Valence
dimanche 23 août 2026 · La Guinguette du Baieta · Valence
Informations pratiques
Valence
Duncan & Co Les Dimanches de la Guinguette
La Guinguette du Baieta 355 avenue de Provence Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Live Duo
Cet été, les dimanches prennent un autre goût à la Guinguette du Baieta, rendez-vous à la Guinguette pour des soirées tapas, cocktails, live music & DJ sets au bord de la piscine.
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La Guinguette du Baieta 355 avenue de Provence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 01 80
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English :
Live Duo
This summer, Sundays take on a whole new flavor at La Guinguette du Baieta. Come to La Guinguette for evenings of tapas, cocktails, live music, and DJ sets by the pool.
L’événement Duncan & Co Les Dimanches de la Guinguette Valence a été mis à jour le 2026-07-04 par Valence Romans Tourisme
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