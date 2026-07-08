Duncan & Co Les Dimanches de la Guinguette La Guinguette du Baieta Valence

Informations pratiques

Valence

Duncan & Co Les Dimanches de la Guinguette

La Guinguette du Baieta 355 avenue de Provence Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 18:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Live Duo



Cet été, les dimanches prennent un autre goût à la Guinguette du Baieta, rendez-vous à la Guinguette pour des soirées tapas, cocktails, live music & DJ sets au bord de la piscine.

.

La Guinguette du Baieta 355 avenue de Provence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 01 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Live Duo

This summer, Sundays take on a whole new flavor at La Guinguette du Baieta. Come to La Guinguette for evenings of tapas, cocktails, live music, and DJ sets by the pool.

L’événement Duncan & Co Les Dimanches de la Guinguette Valence a été mis à jour le 2026-07-04 par Valence Romans Tourisme