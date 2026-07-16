Venez découvrir la cour d’appel de Saint-Denis !, Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, Saint-Denis
samedi 19 septembre 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Saint-Denis
Informations pratiques
Venez découvrir la cour d’appel de Saint-Denis ! Samedi 19 septembre, 09h00 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
La cour d’appel de Saint-Denis vous ouvre ses portes !
Le samedi 19 septembre 2026, venez découvrir les locaux de la cour d’appel de Saint-Denis.
Au programme :
Des visites commentées par les acteurs de la justice ;
Des expositions ;
Des projections.
Une nouvelle fois, la cour d’appel de Saint-Denis s’associe au tribunal administratif et à la chambre régionale des comptes pour vous proposer un itinéraire 100% juridictions !
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion 166 rue Juliette Dodu – 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion 02 62 40 58 58 https://www.cours-appel.justice.fr/saint-denis
La cour d’appel de Saint-Denis vous ouvre ses portes !
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