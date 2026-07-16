Venez découvrir la cour d’appel de Saint-Denis !, Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, Saint-Denis

samedi 19 septembre 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Saint-Denis

Informations pratiques

Venez découvrir la cour d’appel de Saint-Denis ! Samedi 19 septembre, 09h00 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

La cour d’appel de Saint-Denis vous ouvre ses portes !

Le samedi 19 septembre 2026, venez découvrir les locaux de la cour d’appel de Saint-Denis.

Au programme :

Des visites commentées par les acteurs de la justice ;

Des expositions ;

Des projections.

Une nouvelle fois, la cour d’appel de Saint-Denis s’associe au tribunal administratif et à la chambre régionale des comptes pour vous proposer un itinéraire 100% juridictions !

Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion 166 rue Juliette Dodu – 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion 02 62 40 58 58 https://www.cours-appel.justice.fr/saint-denis

La cour d’appel de Saint-Denis vous ouvre ses portes !

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