Venez découvrir La fin de la civilisation au Funambule Montmartre ! Le Funambule Montmartre Paris
jeudi 8 octobre 2026 · Le Funambule Montmartre · Paris
Informations pratiques
Quatre inconnus attendent l’ouverture de leur laboratoire d’analyses médicales.
Ils n’ont rien en commun, sauf la capacité remarquable de s’insupporter en moins de cinq minutes ! Un père débordé, une râleuse professionnelle, une jeune femme volcanique et un vieux monsieur trop bavard : le cocktail explosif.
Mais dans ce laboratoire, plus personne ne les accueille : c’est Clara, une Intelligence Artificielle, qui gère tout. Et quand elle interprète leurs querelles comme les symptômes d’un dangereux virus, elle verrouille les portes.
Les voilà enfermés. Ensemble. Sans téléphone. Sans issue. Et sous surveillance.
Pour sortir, ils devront faire ce que l’humanité réussit le moins bien : arrêter de se détester assez longtemps pour se sauver.
Une comédie féroce, tendre et très actuelle sur l’IA et l’art difficile mais salvateur de vivre ensemble.
Une IA. Quatre patients. Zéro issue. Elle les enferme pour les protéger. À eux de prouver que le virus, ce n’est pas eux.
Du jeudi 08 octobre 2026 au dimanche 01 novembre 2026 :
payant
TP : 33€
Tarif moins de 26 ans : 10.90€
Tarif promo web (valable pour tous, sans conditions) 21€
frais de vente internet inclus
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-08T02:00:00+02:00
fin : 2026-11-02T00:59:59+01:00
Date(s) :
Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris
Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)
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