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Venez découvrir le Centre Opérationnel de Gestion des Circulations de Tours – SNCF Réseau, Gare de Tours, Tours

samedi 19 septembre 2026 · Gare de Tours · Tours

Venez découvrir le Centre Opérationnel de Gestion des Circulations de Tours – SNCF Réseau, Gare de Tours, Tours

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Gare de Tours
Adresse
1, place du Général-Leclerc, 37000 Tours
Ville
37000 Tours
Département
Indre-et-Loire

Venez découvrir le Centre Opérationnel de Gestion des Circulations de Tours – SNCF Réseau Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00 Gare de Tours Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le COGC (Centre Opérationnel de Gestion des Circulations) de Tours vous ouvre ses portes pour vous dévoiler les coulisses du pilotage du trafic ferroviaire.
Envie de comprendre comment on régule les circulations en temps réel ? Plongez au cœur de cette tour de contrôle du réseau, véritable cerveau de l’organisation ferroviaire !

Gare de Tours 1, place du Général-Leclerc, 37000 Tours Tours 37000 Grammont Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gares-services/tours
Le COGC (Centre Opérationnel de Gestion des Circulations) de Tours vous ouvre ses portes pour vous dévoiler les coulisses du pilotage du trafic ferroviaire.

©EIC CENTRE LIMOUSIN – Inès DERGHAM

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