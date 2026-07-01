Venez découvrir le Centre Opérationnel de Gestion des Circulations de Tours – SNCF Réseau, Gare de Tours, Tours
samedi 19 septembre 2026 · Gare de Tours · Tours
Informations pratiques
Venez découvrir le Centre Opérationnel de Gestion des Circulations de Tours – SNCF Réseau Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00 Gare de Tours Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Le COGC (Centre Opérationnel de Gestion des Circulations) de Tours vous ouvre ses portes pour vous dévoiler les coulisses du pilotage du trafic ferroviaire.
Envie de comprendre comment on régule les circulations en temps réel ? Plongez au cœur de cette tour de contrôle du réseau, véritable cerveau de l’organisation ferroviaire !
Gare de Tours 1, place du Général-Leclerc, 37000 Tours Tours 37000 Grammont Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gares-services/tours
Le COGC (Centre Opérationnel de Gestion des Circulations) de Tours vous ouvre ses portes pour vous dévoiler les coulisses du pilotage du trafic ferroviaire.
©EIC CENTRE LIMOUSIN – Inès DERGHAM
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