VENEZ DECOUVRIR LE SERVICE CIVIQUE !, MISSION LOCALE AGENAIS ALBRET CONFLUENT, Agen

Informations pratiques

VENEZ DECOUVRIR LE SERVICE CIVIQUE ! Vendredi 18 septembre, 10h00 MISSION LOCALE AGENAIS ALBRET CONFLUENT Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Un temps d’échanges pour tout comprendre sur le Service Civique :

• Pourquoi s’engager en Service Civique ?

• Qui peut en bénéficier ?

• Quelles missions sont proposées ?

• Quels sont les droits, les obligations et le montant de l’indemnisation ?

• Quelles structures accueillent des volontaires ?

• Comment choisir sa mission ?

• En France ou à l’étranger : quelles possibilités ?

Un moment privilégié pour échanger avec des volontaires et obtenir des réponses à toutes vos questions.

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Envie de bouger, t’engager et construire ton avenir ? Le Service Civique peut être une vraie opportunité : viens en parler avec nous ! INFORMATION COLLECTIVE SERVICE CIVIQUE