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VENEZ DECOUVRIR LE SERVICE CIVIQUE !, MISSION LOCALE AGENAIS ALBRET CONFLUENT, Agen

vendredi 18 septembre 2026 · MISSION LOCALE AGENAIS ALBRET CONFLUENT · Agen

VENEZ DECOUVRIR LE SERVICE CIVIQUE !, MISSION LOCALE AGENAIS ALBRET CONFLUENT, Agen

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
MISSION LOCALE AGENAIS ALBRET CONFLUENT
Adresse
70 BD SYLVAIN DUMON 47000 AGEN
Ville
47000 Agen
Département
Lot-et-Garonne

VENEZ DECOUVRIR LE SERVICE CIVIQUE ! Vendredi 18 septembre, 10h00 MISSION LOCALE AGENAIS ALBRET CONFLUENT Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Un temps d’échanges pour tout comprendre sur le Service Civique :
• Pourquoi s’engager en Service Civique ?
• Qui peut en bénéficier ?
• Quelles missions sont proposées ?
• Quels sont les droits, les obligations et le montant de l’indemnisation ?
• Quelles structures accueillent des volontaires ?
• Comment choisir sa mission ?
• En France ou à l’étranger : quelles possibilités ?

Un moment privilégié pour échanger avec des volontaires et obtenir des réponses à toutes vos questions.

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