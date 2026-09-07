VENEZ DECOUVRIR LE SERVICE CIVIQUE !, MISSION LOCALE AGENAIS ALBRET CONFLUENT, Agen
vendredi 18 septembre 2026 · MISSION LOCALE AGENAIS ALBRET CONFLUENT · Agen
Informations pratiques
VENEZ DECOUVRIR LE SERVICE CIVIQUE ! Vendredi 18 septembre, 10h00 MISSION LOCALE AGENAIS ALBRET CONFLUENT Lot-et-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Un temps d’échanges pour tout comprendre sur le Service Civique :
• Pourquoi s’engager en Service Civique ?
• Qui peut en bénéficier ?
• Quelles missions sont proposées ?
• Quels sont les droits, les obligations et le montant de l’indemnisation ?
• Quelles structures accueillent des volontaires ?
• Comment choisir sa mission ?
• En France ou à l’étranger : quelles possibilités ?
Un moment privilégié pour échanger avec des volontaires et obtenir des réponses à toutes vos questions.
MISSION LOCALE AGENAIS ALBRET CONFLUENT 70 BD SYLVAIN DUMON 47000 AGEN Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=151186 »}]
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