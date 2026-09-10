Venez découvrir le trésor de la cathédrale d’Auch, Musée du trésor de la cathédrâle, Auch

Informations pratiques

Venez découvrir le trésor de la cathédrale d’Auch 19 et 20 septembre Musée du trésor de la cathédrâle Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le trésor de la cathédrale présente, sur près de 300m², près de 200 objets et œuvres d’art anciens et précieux.

Partez à la découverte de ces collections exceptionnelles, puis explorez les bâtiments de l’ancien tribunal ecclésiastique, avec sa salle d’audience et ses cachots, ainsi que le quartier des chanoines, où subsistent les vestiges de l’ancienne salle capitulaire.

Musée du trésor de la cathédrâle Place Salinis, 32000 Auch, France Auch 32000 Gers Occitanie 0562052289 https://tresor-cathedrale-auch.jimdoweb.com La tour servait de prison. Elle fait partie de l’ensemble cathédral et est liée à la sacristie de la cathédrale, par laquelle il faut passer pour y accéder au rez-de-chaussée, correspondant au sol de la place Salinis. Au sous-sol, trois cellules ; au rez-de-chaussée, deux avec portes. L’accès au premier étage se fait par la salle capitulaire, au-dessus de la sacristie. Il comporte une cellule, une entrée, toutes deux voûtées en berceau. L’accès au second étage se fait par la salle située au-dessus de la salle capitulaire. L’étage comprend une pièce voûtée en berceau plein cintre, avec deux portes, dont une en fer. L’accès au troisième se fait par les combles. A partir de cet étage, l’accès aux trois autres étages semblables se fait par un escalier en pierre en limaçon.

Le trésor de la cathédrale expose sur 300 mètres carrés près de 200 objets et œuvres d’art anciens et précieux.

©Grand Auch Cœur de Gascogne