Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Venez découvrir les collections du Musée de l’Homme !, Musée de l’homme, Paris

Venez découvrir les collections du Musée de l’Homme !, Musée de l’homme, Paris

Venez découvrir les collections du Musée de l’Homme !, Musée de l’homme, Paris samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée de l'homme

Adresse : 17 Place du Trocadéro et du Onze Novembre, 75116 Paris, France

Ville : 75116 Paris

Département : Paris

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Venez découvrir les collections du Musée de l’Homme ! Samedi 23 mai, 19h30 Musée de l’homme Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Plongez au coeur des fabuleuses collections permanentes du Musée de l’Homme !
https://www.museedelhomme.fr/fr/galerie-de-l-homme

Musée de l’homme 17 Place du Trocadéro et du Onze Novembre, 75116 Paris, France Paris 75116 Quartier de la Porte-Dauphine Paris Île-de-France http://www.museedelhomme.fr/ [{« link »: « https://www.museedelhomme.fr/fr/galerie-de-l-homme »}]
Visite libre

© MNHN – Jean-Christophe Domenech

À voir aussi à Paris (Paris)