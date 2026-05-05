Venez découvrir les collections du Musée de l’Homme !, Musée de l’homme, Paris

Venez découvrir les collections du Musée de l’Homme ! Samedi 23 mai, 19h30 Musée de l’homme Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Plongez au coeur des fabuleuses collections permanentes du Musée de l’Homme !

https://www.museedelhomme.fr/fr/galerie-de-l-homme

Musée de l’homme 17 Place du Trocadéro et du Onze Novembre, 75116 Paris, France Paris 75116 Quartier de la Porte-Dauphine Paris Île-de-France http://www.museedelhomme.fr/ [{« link »: « https://www.museedelhomme.fr/fr/galerie-de-l-homme »}]

Visite libre

© MNHN – Jean-Christophe Domenech