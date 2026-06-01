Venez découvrir les coulisses de la maintenance ferroviaire TER Nouvelle-Aquitaine, Technicentre Nouvelle Aquitaine, Bordeaux

Venez découvrir les coulisses de la maintenance ferroviaire TER Nouvelle-Aquitaine Samedi 19 septembre, 09h00 Technicentre Nouvelle Aquitaine Gironde

Réservation obligatoire sur https://affluences.com/fr/ à partir du 3 septembre 2026. Pantalons et chaussures fermées obligatoires. Pas d’accès poussettes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez les coulisses de vos transports en commun.

À l’occasion de cette journée, profitez d’une visite guidée d’1h30 de notre site de maintenance TER. Une immersion unique pour comprendre l’envers du décor de vos déplacements quotidiens et découvrir le travail passionnant de nos équipes.

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Inscription sur https://affluences.com/fr/ à partir du 3 septembre 2026.

Retrouvez le programme complet des Journées européennes du patrimoine SNCF sur : https://patrimoine.sncf.com/

Technicentre Nouvelle Aquitaine 194 bis boulevard Albert 1er, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://patrimoine.sncf.com/jep-en-regions/ »}] [{« link »: « https://www.linkedin.com/company/technicentre-nouvelle-aquitaine-tnaq/?viewAsMember=true »}, {« link »: « https://affluences.com/fr/ »}, {« link »: « https://patrimoine.sncf.com/ »}]

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