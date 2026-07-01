Venez découvrir les richesses de la Société des lettres de l’Aveyron, Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron, Rodez

Informations pratiques

Venez découvrir les richesses de la Société des lettres de l’Aveyron Samedi 19 septembre, 09h00 Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez découvrir les richesses de la Société des lettres de l’Aveyron

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron vous ouvre ses portes.

Venez découvrir un patrimoine exceptionnel : manuscrits, ouvrages anciens, archives, documents rares et témoignages de l’histoire de l’Aveyron conservés depuis plus d’un siècle.

Nos bénévoles et membres seront heureux de vous accueillir et de partager avec vous les richesses de nos collections, les travaux de recherche en cours et les missions de sauvegarde et de transmission de la mémoire aveyronnaise.

Des miniconférences de 10-15 minutes vous seront proposées tout au long de la journée. Le programme est disponible sur le site internet societedeslettresaveyron.fr

Que vous soyez passionné d’histoire locale, amateur de patrimoine, étudiant, chercheur ou simple curieux, cette visite est une invitation à explorer l’âme de notre territoire.

Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron 2 rue Laumière, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie 05 65 42 75 93 http://www.societedeslettresaveyron.fr La Société savante de l’Aveyron a été fondée au début du XIXe siècle et est située dans l’ancien hôtel Rouvier à Rodez. Le contenu de sa riche bibliothèque et de ses archives privées est consultable par tous pendant les jours d’ouvertures (voir le site internet). Arrêt Boule d’Or – Lignes A et K.

Venez découvrir les richesses de la Société des lettres de l’Aveyron

©societedeslettresdelaveyron