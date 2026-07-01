Venez découvrir les salons du Palais Saint-Jean et l’Académie de Lyon, Palais Saint-Jean, Lyon

Informations pratiques

Venez découvrir les salons du Palais Saint-Jean et l’Académie de Lyon Samedi 19 septembre, 09h30, 13h39 Palais Saint-Jean Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:39:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite d’une partie de Palais Saint-Jean

Visite de la bibliothèque de l’académie et du salon du Palais Saint-Jean

La visite est libre, mais s’accompagne de parcours commentés (diaporama).

L’Académie présentera de nombreux documents tirés de ses riches archives.

Palais Saint-Jean 4, avenue Adolphe Max 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 38 26 54 https://academie-sbla-lyon.fr Attenant à la cathédrale, le Palais Saint-Jean est l’ancien palais épiscopal. Construite à la commande du cardinal Charles de Bourbon à la fin du XVe siècle, sa façade côté Sud, avec sa tour-escalier est de style gothique. Les autres parties du bâtiment témoignent des remaniements successifs au cours des siècles suivants. La cour comporte deux portiques monumentaux dessinés par Soufflot.

Il est actuellement le siège de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, fondée en 1700, au cœur d’un réseau scientifique du XVIIIe siècle, qui poursuit encore aujourd’hui ses travaux.

Il est proposé d’en visiter les salons le samedi 19 septembre de 9 h. 30 à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 16 h. 30. Outre la visite libre, des parcours commentés, précédés de la projection d’un diaporama sur l’histoire de l’Académie depuis sa création, sont proposés toutes les demi-heures.

Il sera possible d’admirer les décorations du grand salon, l’originalité du mobilier de la bibliothèque, le médaillier, les tableaux et les nombreux bustes de retour de restauration. L’Académie présentera de nombreux documents tirés de ses riches archives témoignant de son rayonnement et de son activité au service de la Ville. Accès: métro D, funiculaires. Bus: 20, 20E, 31.

Visite d’une partie de Palais Saint-Jean

© Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon