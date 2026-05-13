Venez découvrir l’exposition « Les grands âges » au Musée de l’Homme !, Musée de l’homme, Paris
Venez découvrir l’exposition « Les grands âges » au Musée de l’Homme !, Musée de l’homme, Paris samedi 23 mai 2026.
Venez découvrir l’exposition « Les grands âges » au Musée de l’Homme ! Samedi 23 mai, 19h30 Musée de l’homme Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Cette nouvelle exposition à découvrir au Musée de l’Homme est le fruit de la rencontre entre Samuel Pavard, biodémographe et spécialiste du vieillissement au Muséum, et Nikos Aliagas, artiste photographe.
https://www.museedelhomme.fr/fr/exposition/les-grands-ages
Musée de l’homme 17 Place du Trocadéro et du Onze Novembre, 75116 Paris, France Paris 75116 Quartier de la Porte-Dauphine Paris Île-de-France http://www.museedelhomme.fr/ [{« link »: « https://www.museedelhomme.fr/fr/exposition/les-grands-ages »}]
Exposition « Les grands âges »
Pas vus, pas pris © Nikos Aliagas
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