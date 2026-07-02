Venez découvrir l’histoire de la maille, Réserve du Sommerard – Association des Amis du musée de la bonneterie, Troyes

dimanche 20 septembre 2026 · Réserve du Sommerard - Association des Amis du musée de la bonneterie · Troyes

Informations pratiques

Venez découvrir l’histoire de la maille Dimanche 20 septembre, 14h30 Réserve du Sommerard – Association des Amis du musée de la bonneterie Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire textile de l’Aube et plus particulièrment de la maille.

Réserve du Sommerard – Association des Amis du musée de la bonneterie 9 Rue du Sommerard, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 06 07 23 34 44 http://www.vpah-troyes.fr/ Réserve des collections et des matériels textiles de l’association. derrière l’église Saint-Martin-ès-Vignes

Venez découvrir l’histoire textile de l’Aube et plus particulièrment sur la maille.

© Association des Amis du Musée de la Bonneterie