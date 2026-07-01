Venez découvrir l’histoire de la Société académique de l’Aube, Société académique de l’Aube, Troyes

Informations pratiques

Venez découvrir l’histoire de la Société académique de l’Aube Samedi 19 septembre, 10h00 Société académique de l’Aube Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Au cours de cette visite commentée, vous découvrirez des éléments remarquables : la salle des séances dotée de vitraux des XVIe, XVIIe et XIXe siècles et la bibliothèque qui comporte des ouvrages législatifs et scientifiques uniques, traitant de l’Aube.

La visite dure 30 minutes.

Société académique de l’Aube 1 rue Chrestien de Troyes, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 06 70 06 04 44 http://www.societeacademiqueaube.fr A l’origine, c’était un pavillon constituant l’aile Est du Musée des Beaux-arts et d’Archéologie. Le Muséum d’Histoire Naturelle a été construit à la fin du XIXe siècle pour agrandir ce musée et servir de siège à la Société académique de l’Aube.

Il porte le nom de son donateur : François-Joseph Audiffred. Les locaux de la Société académique se situent à l’Est de cette aile et comportent, notamment, la salle des séances, au rez-de-chaussée et la bibliothèque, au premier étage, qui sont ouvertes à la visite.

Au cours de cette visite commentée, vous découvrirez des éléments remarquables : la salle des séances dotée de vitraux du XVIe – XVIIe- XIXe siècle et la bibliothèque qui comporte des ouvrages et de …

© Robert Fosset