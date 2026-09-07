Venez découvrir l’Hôtel du Département autrement !, Conseil départemental d’Agen, Agen

Informations pratiques

Venez découvrir l’Hôtel du Département autrement ! Samedi 19 septembre, 14h00 Conseil départemental d’Agen Lot-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Au programme :

Des visites guidées de l’hôtel du département : La « fabrique » de la décision

Visites commentées de l’Hôtel du Département et découverte des missions du Conseil départemental.

Vous avez toujours rêvé d’entrer au cœur de votre Département ? Voilà l’occasion de visiter le bureau de la Présidente et l’Hémicycle ! Vous serez guidés à la découverte des coulisses de l’Hôtel du Département pour mieux connaître la riche histoire du site, depuis sa construction au XVIIe siècle pour servir d’hôpital jusqu’à nos jours. Ce sera aussi l’occasion de mieux comprendre les missions du Conseil départemental et la façon dont se prennent les décisions.

Durée : 45min

Horaires : 14 h ; 15 h ; 16 h ; 17 h

Des ateliers autour d’objets patrimoniaux conservés par le Département

Venez mener l’enquête avec les chargés de missions Patrimoine du Département. Plusieurs objets sont déposés dans les bâtiments de l’Hôtel du Département, aidez-nous à les comprendre. Les objets présentés devant vous seront décryptés pour déterminer les techniques de fabrication, les matériaux utilisés, leurs usages ou encore l’histoire sociale et les symboliques associées.

Quand on y regarde de plus près, les objets ont tellement de choses à nous dire !

Durée : 30 min

Horaires : 14 h ; 15 h ; 16 h ; 17 h

N’hésitez pas à vous rendre aussi aux Archives anciennes situées 3 place de Verdun à Agen !

Conseil départemental d’Agen Hôtel du département 1633, avenue du Général-Leclerc, 47922 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553694620 https://www.lotetgaronne.fr/accueil Ancien hôpital général fondé par ordre de Louis XIV en 1685, ce lieu indissociable d’Agen est devenu successivement une prison, un dépôt de mendicité, et enfin un hôpital qui a vu la naissance de nombreux lot-et-garonnais.

Depuis 1992, il accueille les institutions du Conseil départemental de Lot-et-Garonne et constitue le centre de la vie politique de notre territoire. parking sur place

Au programme :

CD47©