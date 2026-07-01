Venez découvrir une collection de blindés, Militaire Association Troyenne, Troyes

Informations pratiques

Venez découvrir une collection de blindés 19 et 20 septembre Militaire Association Troyenne Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Déambulez librement dans le hall d’exposition où vous trouverez des véhicules militaires restaurés et entretenus par des passionnés qui œuvrent pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine militaire.

Militaire Association Troyenne 11-15 rue Gustave Michel 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 06 83 39 34 88 La Militaire Association Troyenne, familièrement connue sous le nom de MAT, est une association de collectionneurs pour la remise en valeur du passé militaire, créée en 1986 par son président fondateur Bruno Tabare.

La collection comporte 65 véhicules presque tous en état de marche, dont 44 blindés ayant tous un rapport proche ou très proche avec le monde militaire. On peut y découvrir des chars, des canons, des obus, radios, moteurs, etc. Parmi les pièces » rares » : une chenillette Renault UE, un Berliet CBA, un Sherman, un AML, un AMX 32, un AMX 13, un AMX 10, un UBL, etc.

La particularité de ce lieu : quasiment tous ces engins sont en parfait état de marche, à tel point qu’ils deviennent les vedettes lors des grands défilés nationaux comme le 14 juillet, le 25 août (date de la libération de Troyes) ou le 11 novembre, ou bien encore pour des tournages de films.

Déambulez librement dans le hall d’exposition où vous trouverez des véhicules militaires restaurés et entretenus par des passionnés qui œuvrent pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine…

© Militaire Association Troyenne