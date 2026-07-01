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Venez découvrir une exposition photo sur des arbres remarquables, Préfecture de l’Aube, Troyes

samedi 19 septembre 2026 · Préfecture de l'Aube · Troyes

Venez découvrir une exposition photo sur des arbres remarquables, Préfecture de l’Aube, Troyes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Préfecture de l'Aube
Adresse
2 rue Pierre-Labonde, 10000 Troyes
Ville
10000 Troyes
Département
Aube

Venez découvrir une exposition photo sur des arbres remarquables 19 et 20 septembre Préfecture de l’Aube Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez en apprendre plus sur les arbres remarquables qui incarnent un patrimoine en péril qu’il faut préserver.

Préfecture de l’Aube 2 rue Pierre-Labonde, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 42 35 00 http://www.aube.gouv.fr Le bâtiment qui abrite les services de la préfecture de l’Aube fut construit dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, en remplacement de l’ancienne abbaye Notre-Dame-aux-Nonnains, par un architecte parisien, Louis de La Brière, de 1778 à 1781.
Venez en apprendre plus sur les arbres remarquables qui incarnent un patrimoine en péril qu’il faut préserver.

© Joël Gilbert

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