Venez en apprendre davantage sur la mémoire textile Auboise, Réserve du Sommerard – Association des Amis du musée de la bonneterie, Troyes
dimanche 20 septembre 2026 · Réserve du Sommerard - Association des Amis du musée de la bonneterie · Troyes
Informations pratiques
Venez en apprendre davantage sur la mémoire textile Auboise Dimanche 20 septembre, 14h30 Réserve du Sommerard – Association des Amis du musée de la bonneterie Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Voyagez dans la mémoire textile auboise à travers son histoire, sa spécialité locale « maille » et ses matériels, accessoires, collections, affiches… avec des films, des explications techniques et des animations (tricoteuse).
Réserve du Sommerard – Association des Amis du musée de la bonneterie 9 Rue du Sommerard, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 06 07 23 34 44 http://www.vpah-troyes.fr/ Réserve des collections et des matériels textiles de l’association. derrière l’église Saint-Martin-ès-Vignes
Voyagez dans la mémoire textile auboise à travers son histoire, sa spécialité locale « maille » et ses matériels, accessoires, collections, affiches… avec des films, des explications techniques et…
© Association des Amis du Musée de la Bonneterie
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