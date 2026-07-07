Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Venez fêter Halloween au Touquet-Paris-Plage !

Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-17

Du samedi 17 octobre au dimanche 1 novembre 2026

Programme animations pour les enfants.

Parcours immersif, parade d’Halloween, spectacle familial Mary Candies , les Contes de la Nuit balades contées et musique à la tombée de la nuit, concours de déguisements, concours de citrouilles sculptées, jeu de piste chez les commerçants et restaurateurs touquettois… Venez fêter Halloween au Touquet-Paris-Plage !

Retrouvez le programme complet des vacances de la Toussaint pour les enfants à l’Office de Tourisme et sur www.letouquet.com .

Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

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English :

L’événement Venez fêter Halloween au Touquet-Paris-Plage ! Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage