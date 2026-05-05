Venez flâner librement dans le parc à l’anglaise de ce bel édifice du XVIe siècle, Château de Réquista, Le Bas Ségala
Venez flâner librement dans le parc à l’anglaise de ce bel édifice du XVIe siècle, Château de Réquista, Le Bas Ségala dimanche 28 juin 2026.
Venez flâner librement dans le parc à l’anglaise de ce bel édifice du XVIe siècle Dimanche 28 juin, 15h00 Château de Réquista Aveyron
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Jardin à l’anglaise et château de Réquista
Découvrez librement le beau jardin à l’anglaise du château de Réquista, composé d’arbres centenaires et de massifs arbustifs mettant en valeur l’architecture singulière et élégante de l’édifice.
Construit dès 1530 par Jean Patras, riche marchand et négociant en cuivre, ce château allie histoire, élégance et nature.
Château de Réquista chemin de Réquista, La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie
Découvrez ce beau jardin à l’anglaise composé d’arbres centenaires et de massifs arbustifs entourant l’architecture singulière et élégante du château de Réquista édifié dès 1530 par Jean Patras, rich… la bastide l’évêque aveyron
© J. E. Le Meignen
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