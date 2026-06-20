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Venez inaugurer l’avenue-jardin de Bouvines ! Avenue de Bouvines Paris

Venez inaugurer l’avenue-jardin de Bouvines ! Avenue de Bouvines Paris

Venez inaugurer l’avenue-jardin de Bouvines ! Avenue de Bouvines Paris samedi 20 juin 2026.

Lieu : Avenue de Bouvines

Adresse : 4 avenue de Bouvines

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

C’était une avenue occupée par un parking, c’est aujourd’hui une avenue-jardin plantée d’une centaine d’arbres. L’avenue de Bouvines qui relie la place de la Nation à la rue de Montreuil a achevé sa métamorphose au printemps.

Au programme

  • Inauguration officielle de l’avenue-jardin
  • Fanfare du conservatoire Duranti
  • Pot convivial
  • Bourse aux plantes organisée par le Conseil de quartier Nation – Alexandre Dumas
  • Distribution de graines ou de bulbes

Le projet

+ d’infos sur le projet en cliquant ici

On aperçoit l'aire de jeux de l'avenue-jardin de Bouvines à travers les arbres
Végétation de l’avenue-jardin de Bouvines ; Crédits : Mairie du 11e
Aire de jeux pour enfants au milieu d'arbres
Aire de jeux de l’avenue-jardin de Bouvines ; Crédits : Mairie du 11e
Chemin au milieu de l'avenue-jardin de Bouvines
Avenue-jardin de Bouvines ; Crédits : Mairie du 11e
Aire de jeux pour enfants
Aire de jeux pour enfants de l’avenue-jardin de Bouvines ; Crédits : Mairie du 11e

La Mairie du 11e et la Ville de Paris vous invitent à un moment festif samedi 20 juin à 11h pour inaugurer l’avenue-jardin de Bouvines !
Le samedi 20 juin 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T11:00:00+02:00_2026-06-20T12:00:00+02:00

Avenue de Bouvines 4 avenue de Bouvines  75011 Placette côté place de la NationParis


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