Venez inaugurer l’avenue-jardin de Bouvines ! Avenue de Bouvines Paris samedi 20 juin 2026.

C’était une avenue occupée par un parking, c’est aujourd’hui une avenue-jardin plantée d’une centaine d’arbres. L’avenue de Bouvines qui relie la place de la Nation à la rue de Montreuil a achevé sa métamorphose au printemps.

Au programme

Inauguration officielle de l’avenue-jardin

Fanfare du conservatoire Duranti

Pot convivial

Bourse aux plantes organisée par le Conseil de quartier Nation – Alexandre Dumas

Distribution de graines ou de bulbes

Le projet

+ d’infos sur le projet en cliquant ici

Végétation de l’avenue-jardin de Bouvines ; Crédits : Mairie du 11e

Aire de jeux de l’avenue-jardin de Bouvines ; Crédits : Mairie du 11e

Avenue-jardin de Bouvines ; Crédits : Mairie du 11e

Aire de jeux pour enfants de l’avenue-jardin de Bouvines ; Crédits : Mairie du 11e

La Mairie du 11e et la Ville de Paris vous invitent à un moment festif samedi 20 juin à 11h pour inaugurer l’avenue-jardin de Bouvines !

Le samedi 20 juin 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T11:00:00+02:00_2026-06-20T12:00:00+02:00

Avenue de Bouvines 4 avenue de Bouvines 75011 Placette côté place de la NationParis



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